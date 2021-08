Rozcięcie zrobiło swoje. Nie tylko zgrabne nogi Anny Karwan budzą podziw

W dniach 17-19 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie odbywa się festiwal Top of the TOP organizowany przez stację TVN. Po rocznej przerwie wymuszonej sytuacją pandemiczną leśny amfiteatr ponownie wypełnił się znakomitymi artystami i co najważniejsze, spragnioną ich występów na żywo publicznością. Jedną z gwiazd pierwszego dnia festiwalu była Anna Karwan, która zaśpiewała u boku muzyków Budki Suflera. Laureatka licznych talent shows (wygrała m.in. "Szansę na sukces" i "The Voice of Poland") po raz kolejny zaprezentowała siłę swojego głosu, ale nie tylko tym zachwyciła fanów.