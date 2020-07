Anna Lewandowska chwali się zgrabną pupą. Pokazała seksowne zdjęcie z wakacji

Anna Lewandowska jak mało kto potrafi zachęcić do ruszenia się z kanapy i wykonania choćby kilku przysiadów. Jej zdjęcia są najlepszą motywacją do aktywności fizycznej, bo któż nie chciałby wyglądać jak ona? Jeśli jeszcze zobaczymy, jak żona Lewego prezentuje się po porodzie w stroju kąpielowym, nogi same rwą się do ćwiczeń.

Anna Lewandowska pokazała fotkę z wakacji (ONS.pl)