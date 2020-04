Nie może doczekać się porodu. Kiedy dokładnie urodzi Anna Lewandowska?

Ciekawość fanów niestety nie została do końca zaspokojona, gdyż nadal nie znają płci ani terminu porodu drugiego dziecka Anny Lewandowskiej. Można jednak wywnioskować, że celebrytka prawdopodobnie urodzi na początku maju. Oznacza to, że następny potomek gwiazdy będzie miał urodziny mniej więcej w tym samym czasie co Klara Lewandowska, która przyszła na świat 4 maja 2017 r.