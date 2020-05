Anna Lewandowska pokazała, co czyta. Zdziwicie się

Anna Lewandowska od ponad tygodnia jest dumną podwójną mamą. Do 3-letniej Klary dołączyła malutka Laura. I choć wydawać by się mogło, że macierzyństwo to sama słodycz i szczęście, trenerka nie owija w bawełnę. W końcu zaczęła walczyć z tym, co jeszcze niedawno sama kreowała w mediach społecznościowych. Podkrążone oczy, brak snu i permanentne zmęczenie - oto rzeczywistość, z jaką przyszło jej się zmierzyć, odkąd w domu są dwa szkraby.