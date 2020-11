Anna Lewandowska ćwiczy pośladki. Mamie towarzyszy Klara

Post Lewandowskiej dotyczy jednak życia zawodowego. Ma przypomnieć jej odbiorcom o trwającym wyzwaniu "forma do świąt". Lewa razem Jędrzejczyk przygotowała 8 planów treningowych, które łączą fitness z elementami sztuk walki. "Nawet niedokończony trening niesie szereg korzyści dla naszego organizmu i dla odporności (chociaż skończony daje niesamowitą satysfakcję, prawda?)" - pisze na Instagramie gwiazda i dodaje, że eksperci zalecają "co najmniej 150 minut ćwiczeń w tygodniu o umiarkowanej intensywności lub 75 minut tygodniowo ćwiczeń intensywnych."

Dodatkowo, jak podkreśla Lewandowska, "przynajmniej dwa razy w tygodniu powinniśmy wykonywać ćwiczenia wzmacniające nasze główne mięśnie. Dla większości społeczeństwa odciętej od siłowni, może być to jednak dość sporym wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli ktoś dopiero chce wejść na właściwą drogę do formy.

Miesiąc temu rządzący wprowadzili zakazy korzystania z basenów, klubów fitness i siłowni. Swoją decyzję uzasadniali szalejącą pandemią. Po licznych protestach pozostawili furtkę, głownie dla sportowców. Z przywileju korzystania z profesjonalnych miejsc do ćwiczeń mogą dziś korzystać osoby, które na co dzień uprawiają sport w ramach "współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych" oraz studenci i uczniowie korzystający z obiektów sportowych w ramach zajęć. Czyli właściwie ci, którzy robili to na co dzień i zawodowo.