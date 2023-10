Wybory 2023. Anna Lewandowska dodała zdjęcie z wyborów. Fani będą niepocieszeni

Anna Lewandowska już nieraz angażowała się społecznie. Za swoje zasługi w pomocy ofiarom rosyjskiej agresji została uhonorowana wyróżnieniem w kategorii "Gwiazdy dla uchodźców i Ukrainy". We wrześniu br. zwróciła się z kolei do Polek z apelem. Zachęcała do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Polsce.