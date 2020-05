Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda obiad Klary

Klara Lewandowska wzbudzała sensację jeszcze tuż przed narodzinami. Nic dziwnego, że każde jej zdjęcie fascynuje fanów rodu Lewandowskich. Tym razem dumna mama pochwaliła się, co przyrządziła dla starszej z córek na obiad.

Anna Lewandowska zagrzewa swoich obserwatorów do tego, by aktywnie spędzali czas w swoich domach. Co rusz publikuje posty, na których pokazuje, jak jej mijają dni na kwarantannie. Ponadto poleca im kateringi dietetyczne, które sygnowane są jej nazwiskiem.