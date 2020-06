Lewandowska zdradziła, jak Klara przyjęła Laurę. Pomogła im pandemia

Lewandowska jeszcze będąc w ciąży stawiała duży nacisk na to, by dobrze przygotować Klarę na powitanie nowego członka rodziny. W sieci publikowała nawet książki o relacjach rodzeństwa, które czytała jeszcze przed porodem. Zależało jej, by starsza siostra nie była zazdrosna o młodszą i by od początku ich więź była silna.