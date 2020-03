Anna Lewandowska krytykowana. Jej ćwiczenia mają być zagrożeniem dla życia

Anna Lewandowska jest w ósmym miesiącu ciąży, ale to jej zupełnie nie przeszkadza, żeby prowadzić aktywny tryb życia. Żona Roberta Lewandowskiego kolejny raz w social mediach pokazała specjalne ćwiczenia dla ciężarnych kobiet. Jednak tym razem nie wszystkie fanki był zachwycone.

Choć internautkom imponowała kondycja Lewandowskiej, to ćwiczenia okazały się dla nich zbyt niebezpieczne i ryzykowne. "Ja bym nie ryzykowała wchodzenia na ławeczkę", "Pani Aniu. Ja wszystko rozumiem, ale dziecko to jest dar od Boga. Można ćwiczenia odłożyć na 9 miesięcy.", "Pierwsze ćwiczenie...nie daj Boże jakaś dziewczyna to zrobi...i poleci na brzuch....chyba takich się nie powinno robić. Przerażające" - pisali przerażeni internauci w komentarzach.