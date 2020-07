Lewandowska motywuje fanki. Mówi, jak jej trudno pogodzić treningi i macierzyństwo

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z ogrodu. Początek posta sugeruje, że będzie dotyczył sentymentalnej wycieczki do ulubionej lektury z dzieciństwa. Nic bardziej mylnego. Trenerka postanowiła nawiązać do swojego wyzwania "Fighter Challenge". Jednocześnie zapewnia, że przeprowadzanie treningów przy dwójce małych, absorbujących dzieci jest dla niej równie trudne, co dla jej fanek.