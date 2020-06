Lewandowska trenuje ze znaną aktorką. Pot leje się strumieniami

Media społecznościowe Anny Lewandowskiej to źródło motywacji dla osób, które chcą zadbać o ciało. Niedawno trenerka postanowiła wrócić do formy sprzed ciąży i ruszyła z wyzwaniem "Fighter Challenge". Na czym ono polega? Anna Lewandowska prowadzi na żywo treningi, które transmitowane są na jej Instagramie. Do jednego z nagrań zaprosiła Kasię Zielińską. Aktorka rozbraja poczuciem humoru i nie tylko!