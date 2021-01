Anna Lewandowska na sportowo. Imponuje niezwykłą sylwetką

Anna Lewandowska nawet wolny czas spędza bardzo aktywnie. Cóż, dziwnym by było, gdyby było inaczej. Praktycznie całe jej życie to intensywne treningi i ćwiczenia. Trenerka jak zawsze z początkiem roku, energicznie zachęca do podjęcia wyzwania „nowy rok nowa ja”. Jak zawsze też ma w tym celu przygotowany plan.

Lewandowska zachęca do podjęcia wyzwania i codziennego zażywania sportu. W weekend polecała zimowe szaleństwo, wyjście na sanki, a nawet zwykły spacer – wszystko po to, by odświeżyć głowę. Z początkiem tygodnia zaś zachęca do ćwiczenia w domu.