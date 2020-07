Anna Lewandowska na wakacjach z mężem. Kochają się jak szaleni

Anna Lewandowska i jej mąż, Robert Lewandowski, nie lubią próżnować. Ale i im od czasu do czasu należy się zasłużony wypoczynek. Tym bardziej, że na co dzień oboje są bardzo zapracowani. Poza tym niedawno znów zostali rodzicami, a to oznacza pracę 24 godziny na dobę. Czyli zajęć im nie brakuje. Nic dziwnego, że w końcu i trenerka, i piłkarz postanowili wyjechać gdzieś, gdzie pogoda zawsze dopisuje, a słońce praży. Na cel podróży wybrali Hiszpanię. Choć oni sami unikają podawania szczegółów dotyczących ich urlopu, i tak ich "wyśledzono". Według "Super Expressu" Lewandowscy wypoczywają na południu Majorki.