Anna Lewandowska o dolegliwościach po ciąży. Szczery wpis

Anna Lewandowska jest nieocenionym autorytetem dla wielu Polek. To jedna z niewielu żon polskich piłkarzy, która na swój sukces zapracowała sama. Kiedy inne panie promowały się na nazwiskach znanych mężów, ona oddawała się pasji i ciężkiej pracy. Dzisiaj jest jednym z największych fit-autorytetów w kraju. Zresztą wystarczy spojrzeć na jej zdjęcia w bikini. Seksowne ciało to rezultaty ciężkiej pracy i lat wyrzeczeń.

"Dziś pełnia księżyca dała mi popalić. Gorszy sen, częste pobudki, zatrzymanie wody w organizmie (a niestety mam do tego tendencję, szczególnie widzę to po drugiej ciąży) a jak jest u was? Też widzicie taką zależność?" - czytamy we wpisie.