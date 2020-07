Anna Lewandowska o pracy w czasie pandemii. "To nie to samo, co rozmowa na żywo"

- W marcu, jak wszyscy, musieliśmy z Robertem przeorganizować nasze życie domowe. Klara przestała chodzić do przedszkola, a my pracowaliśmy. Prowadzę firmy w Polsce, więc bardzo często uczestniczyłam w spotkaniach online - powiedziała w rozmowie z "Fleszem".

Przyznała jednak, że kontakt z bliskimi i współpracownikami przez Skype "to nie to samo, co rozmowa na żywo".