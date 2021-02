Anna Lewandowska najpierw zjadła pączka, teraz to. Fani złapali się za głowę

Tłusty Czwartek to niemal narodowe święto wszystkich Polaków. Tego dnia długie kolejki do cukierni ustawiały się już bladym świtem i nie kurczyły się właściwie do wieczora. Każdy przechwalał się, ile to pączków i faworków udało mu się pochłonąć w tym roku. Ba! W tym wyścigu wzięła udział nawet Anna Lewandowska. Co prawda trenerka jedynie ugryzła donata i to takiego bez cukru i glutenu, ale liczy się sam gest. Fani i tak byli pod wrażeniem. Nikt jednak nie spodziewał się, że kolejnego dnia czeka ich jeszcze większa niespodzianka.