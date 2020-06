Anna Lewandowska wspomina rocznicę ślubu. Pokazała niepublikowane zdjęcia Roberta i dzieci

Anna Lewandowska to utytułowana mistrzyni karate i trenerka fitness, którą pokochały Polki. Czego nie dotknie, zamienia w złoto. Treningi pod jej okiem, książki, diety - wszystko to sprawia, że na jej koncie przybywa fortuny. Sportsmenka stara się być również blisko swoich fanów. Publikuje mnóstwo zdjęć oraz filmików na swoim profilu na Instagramie. Dzięki temu internauci mogą zobaczyć jej rodzinę, zdrowe przepisy oraz zaczerpnąć odrobinę motywacji do treningów. Jednak nie ma co się oszukiwać. Żadne wideo z ćwiczeniami nie zdobędzie takiego zainteresowania jak smaczki z prywatnego życia trenerki. A tych ostatnio nie brakowało.