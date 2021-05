Anna Lewandowska pokazała prezenty dla swoich córek. Zrobiła je jej mama

Anna Lewandowska odnosi sukcesy tak długo, że ciężko przypomnieć sobie czasy, gdy była jeszcze nikomu nieznaną osobą. Najpierw zaistniała w świecie sportu, a później jako wpływowa influencerka i właścicielka kilku biznesów. To niezwykle zapracowana osoba – nawet wolny czas często spędza bardzo aktywnie. To akurat nie jest zaskakujące. W końcu praktycznie całe jej życie to ciąg intensywnych treningów i ćwiczeń.