Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z córką. "Szybki buziak"

Anna Lewandowska rzadko pokazuje swoje dzieci w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu robi jednak wyjątek i dzięki temu możemy podejrzeć, jak rosną jej pociechy. Najnowsza fotka trenerki z córeczką to najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Anna Lewandowska jest bez pamięci zakochana w swoich córkach (akpa)