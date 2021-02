Anna Lewandowska poparła strajk mediów

Akcja "Media bez wyboru" to reakcja wolnych i niezależnych redakcji w Polsce na plany rządu, który chce wprowadzić podatek od reklam. "Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego "składką", wprowadzaną pod pretekstem COVID-19. Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - czytamy w liście otwartym do rządu.