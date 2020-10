Anna Lewandowska ponownie odniosła się do protestów. "Wspieram i zawsze będę wspierać kobiety"

Lewandowskiej zależy też na szerzeniu dobra, pozytywnej energii, ale i wprowadzania pokojowych rozwiązań. Nie popiera agresywnych zachowań na protestach. Nie podoba jej się to, że politycy mieszają się w temat aborcji, ponieważ każdy ich ruch to naruszanie praw człowieka.

"Wierzę jednak, że są obszary życia, które powinny być rozstrzygane w sumieniach, a wkraczanie polityków w te obszary, jest naruszeniem nie tylko praw kobiet, ale ogólnie praw człowieka. Wierzę w prawo do przeciwstawiania się takim decyzjom, do smutku, do gniewu i do wyrażania tych emocji głośno i wyraźnie. Ale nie wierzę w agresję i rozwiązania siłowe. Nie wierzę, że można skutecznie walczyć o szacunek i wolność dla siebie, nie szanując innych oraz ważnych dla nich wartości" - napisała w poście.