Pierwszy poród Lewandowskiej był traumą. Drugi wyobrażała sobie inaczej

W taki sam sposób przywitał trzy lata wcześniej Klarę. Uśmiechnięty, z małym dzieckiem na rękach. Nic nie wskazywało na to, że chwilę wcześniej przeżywał dramat.

"To wszystko trwało z trzydzieści godzin. Poród był bardzo trudy, Ania straciła bardzo dużo krwi, potem pani doktor powiedziała, że niewiele brakowało, by skończyło się to o wiele gorzej... Gdy walczyła, ja trzymałem Klarę na rękach. Byłem tak zestresowany, zesztywniały z nerwów, że nie potrafiłem podnieść ręcznika z podłogi" - powiedział Robert w wywiadzie dla "Faktu" wiele miesięcy po tych wydarzeniach.