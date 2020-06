Piękna para. Pokazali, jak wygląda ich śniadanie

"Kiedy 4 lata narodził się pomysł na stworzenie marki_ Foods by Ann_ moim głównym celem było budowanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia. Ale to, co się wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania Kochani! Produkty są dostępne w sklepach stacjonarnych w całej Polsce (i nie tylko!). Uwielbiają je dzieci, kochają rodzice. Dziękuję za wasze zaufanie" - napisała na Instagramie.