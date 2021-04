Ćwiczy z 4-letnią córką. Fanki komentują strój Klary

Instagram Anny Lewandowskiej obserwuje ponad 3 mln osób. Dla wielu profil żony piłkarza to niesłabnące źródło inspiracji. Można tam znaleźć wszystko, co niezbędne do zrzucenia wagi i zmiany sposobu żywienia. Trenerka wciąż wymyśla nowe zestawy ćwiczeń oraz zachęca swoje fanki do podjęcia coraz to nowych wyzwań.