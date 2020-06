Anna Lewandowska w luksusowych skarpetkach. Cena zwala z nóg

Szaleństwo po porodzie Anny Lewandowskiej. Historia się powtarza

Ostatnio właśnie zapowiedziała im, czego mogą się spodziewać w najbliższym czasie. "Będą nowe plany treningowe w app, dietetyczne, do dyspozycji dostosowany do wyzwania catering, będzie dużo motywacji i oczywiście na regularnych live’ach", napisała na Instagramie.

Tym razem uwagę przyciągnęły jednak nie jej motywujące słowa, czy promienny wygląd zapracowanej mamy. Wzrok przykuwa jej „codzienna stylizacja”, a szczególnie skarpetki. Bo jak się okazuje, nie są takie zwyczajne. Jak podaje kolorowa prasa, to skarpetki z kolekcji domu mody Fendi, a cena takiego „zwykłego” fasonu waha się od, bagatela, 440 zł do ok 600 zł. Im bardziej fantazyjne wzory, tym cena jest większa.