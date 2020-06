Lewandowska pokazała się w kusych legginsach. Ale wciąż nie jest w formie?

Anna Lewandowska i jej mąż, Robert Lewandowski, niemal dokładnie miesiąc temu powitali na świecie maleńką Laurę. Dziewczynka dołączyła do pierwszej córki znanej pary - 3-letniej Klary . - Druga ciąża była dla nas radosną niespodzianką. Chcieliśmy jej bardzo, ale odrobinę później. Gdy mówiłam o tym Robertowi, byłam zszokowana, bo przede mną były wrześniowe aktywności. To na pewno nie był Plan by Ann! - mówiła szczęśliwa Ania w rozmowie z WP .

- Stwierdziłam, że powrót do formy, to będzie dla mnie challenge. Jako sportowiec lubię wyzwania. Myślę, że ruszę z dużym wyzwaniem pod koniec czerwca albo na początku lipca- trenerka zapowiedziała podczas live'a na Instagramie. - Niedługo będę pracować nad sześciopakiem, nie wiem, czy on wróci, czy nie, ale to już w sumie nieważne.