Anna Lewandowska w obcisłym różowym stroju. Nienaganna sylwetka trenerki

W swoim najnowszym wpisie Lewandowska napisała o właśnie trwającym obozie Camp by Ann. Zdradziła, że w poniedziałek doliczyła się 100 uczestniczek. Wszyscy mają za sobą już trzy treningi i tysiące spalonych kalorii. Przy okazji zachęciła fanki do zapisania się do jej następnego wyzwania, które rusza za tydzień.