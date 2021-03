Anna Lewandowska o początkach związku. Wyznała, na czym "nabierała" Roberta

"Domówka u Dowborów" okazała się strzałem w dziesiątkę. Dowcipne i przebojowe małżeństwo skutecznie dostarczają regularnie widzom sporą dawkę humoru. A nieformalny i przyjazny format wywiadu, jaki prowadzą najwyraźniej przypadł do gustu ich gościom. I coraz więcej osobistości z dużą chęcią przyjmują zaproszenia na internetową imprezę.

Ostatnio u Dowborów "gościła" jedna z najsłynniejszych polskich par, czyli Anna Robert Lewandowscy. Oczywiście nie zabrakło rozmów o ich sportowym duchu walki i długiej drodze do sukcesu. Ciekawsze jednak było to, jak wyglądały początki ich związku i jak wygląda ich domowa codzienność, szczególnie teraz, kiedy mają już dwójkę dzieci. Lewandowscy bez oporów dzielili się wspomnieniami i anegdotami. Co zdradziła? Sprawdźcie!