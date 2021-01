Anna Lewandowska w samym body. Odsłoniła smukłe nogi

Instagramowy profil Anny Lewandowskiej śledzi już 3 mln internautów. W mediach społecznościowych żona Roberta Lewandowskiego promuje zdrowy styl życia, zachęcając do wspólnych treningów, dzieląc się sprawdzonymi przepisami oraz zachwalając działanie konkretnych kosmetyków. W każdej z tych kwestii odwołuje się do własnych doświadczeń i rekomenduje produkty swojej marki. Wiele kobiet, nie tylko w Polsce, dba o swoją figurę, ciało i skórę bazując na autorytecie trenerki fitness.Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska skutecznie potrafi porwać za sobą tłumy i zachęcić do działania.