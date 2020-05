Anna Lewandowska nie przepłaca! Laura jeździ w wózku po siostrze

Gwiazdy chętnie chwalą się w sieci swoimi ulubionymi produktami. Zwłaszcza te, które dotyczą ich pociech, budzą największe zainteresowanie fanów. Dziecięce wózki to ścisła czołówka najpopularniejszych tego typu gadżetów. Nic więc dziwnego, że kiedy Lewandowska pokazała na swoim story na Instagramie wózek, w którym jeździ Laura, internauci zaczęli dociekać jaki to model.

Głęboki wózek z kwiecistą gondolą należy do marki Cybex. To uwielbiany przez wiele polskich gwiazd model Priam 2.0 z gondolą w wersji Lux Spring Blossom Light. Cena zestawu gondola plus spacerówka to koszt ok. 7 tysięcy złotych. Ci, którzy z uwagą śledzą żonę Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych, z pewnością pamiętają, że tą samą "bryką" jeździła jakiś czas temu jej starsza siostra, Klara.