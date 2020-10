Anna Lewandowska zadbała o zdrowie teściowej po operacji

Anna Lewandowska jest nieocenionym autorytetem dla wielu Polek. To jedna z niewielu żon polskich piłkarzy, która na swój sukces zapracowała sama. Kiedy inne panie promowały się na nazwiskach znanych mężów, ona oddawała się pasji i ciężkiej pracy.

Trenerka zamówiła dla niej swój catering, by ta nie musiała gotować.

"Polecam wszystko, a w szczególności carpaccio z buraków i fetą. Aniu, teraz nie opłaca się chodzić do restauracji, chyba że na lampkę dobrego wina. A może kiedyś dodasz również dietetyczne wino? Co ty na to?" - napisała w social mediach mama Roberta Lewandowskiego.