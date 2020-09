Wysyła po mamę prywatny samolot i obsypuje prezentami. Spłaca dług z przeszłości

To kim jest dziś Robert Lewandowski, zawdzięcza swojej mamie Iwonie. To ona w trudnych chwilach wspierała jego pasję i robiła wszystko, by spełniał marzenia. Sławny syn doskonale wie, jak odwdzięczyć się za te wszystkie lata. Mieszkanie, podróże, prywatny samolot i kwiaty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Robert Lewandowski docenia, co zrobiła dla niego mama (ONS)