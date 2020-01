Anna Lewandowska zaprojektowała bluzy w szczytnym celu. Wyprzedała wszystkie w kilkanaście minut

Anna Lewandowska zaangażowała się w pomoc dla małego Patryka, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Żona Roberta Lewandowskiego zaprojektowała bluzy, by cały dochód z ich sprzedaży trafił do rodziców chłopca, którzy zbierają pieniądze na drogi lek. Odzew fanek Anny zaskoczył ją samą.

Tak stało się w przypadku małego Patryka. Lewandowska i zespół jej współpracowników wsparli akcję "Wyzwanie Patrysia". Chłopiec cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jedyny sposób, by mógł wyzdrowieć, to podanie mu leku, który kosztuje 9 milionów złotych. Ania bardzo przejęła się sprawą i zachęcała swoich obserwatorów, by wpłacali pieniądze, które mogą doprowadzić do uratowania dziecka.

Czerwone i czarne buzy z napisem "Go withe the flow" trafiły do sklepu internetowego we wtorek. Koszt ubrania to 249 złotych. Wystarczyło niespełna pół godziny, by wszystkie zostały wyprzedane, co zaskoczyło nawet Anię.