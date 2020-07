Anna-Maria Sieklucka o współpracy z Blanką Lipińską. "Były wzloty i upadki"

Jak sama przyznała, rolę Laury dostała przede wszystkim dlatego, że z wyglądu bardzo przypominała bohaterkę wykreowaną przez Blankę Lipińską. Nie oznacza to jednak, że panie dogadywały się na planie świetnie i nie dochodziło między nimi do zgrzytów.

"365 dni" to kontrowersyjny erotyk z mocnymi scenami seksu. W Polsce zrobiło się o nim głośno niemal od razu po premierze . Rozgłos na świecie przyszedł dopiero po tym, jak film udostępnił Netflix. Krytycy i dziennikarze jednogłośnie zmieszali go z błotem, jednak "dzieło" Blanki Lipińskiej niezmiennie cieszy się ogromną popularnością na platformie streamingowej.

Czy nam się film podobał, czy nie, na życie Siekluckiej miał ogromny wpływ. Stała się sławna, co przełożyło się na konkretne korzyści zawodowe. "[…] mimo że te propozycje przychodzą, to na razie nie mogę mówić o żadnych szczegółach. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno chciałabym rozsądnie do tego podejść i tak pokierować swoją zawodową drogą, żeby była ona wielowymiarowa" - powiedziała filmowa Laura.