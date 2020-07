Anna Mucha nie spędzi wakacji z nowym ukochanym. Ma inne plany

Anna Mucha w czerwcu powróciła do pracy na planie serialu "M jak miłość". W dodatku jeszcze w lipcu rozpocznie zdjęcia do kolejnej części filmowej serii "Kogel-Mogiel". Wygląda na to, że krótki, weekendowy wypad do dobrej znajomej to jedyny urlop na jaki może sobie teraz pozwolić.