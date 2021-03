Anna Mucha spotyka się z byłym partnerem. Ma ku temu ważny powód

Anna Mucha w 2008 r. wzięła udział w show "Jak oni śpiewają?" i to właśnie tam jej serce zabiło mocniej do przystojnego kierownika planu. Jej wybrankiem został Marcel Sora, który zawodowo zajmuje się pracą przy produkcji filmów, spektakli oraz programów telewizyjnych. I gdy już wszyscy byli pewni, że ten związek Muchy będzie tym do grobowej deski, w 2018 r. para ogłosiła rozstanie. Owocem ich relacji jest dwoje dzieci: 10-letnia Stefania i 7-letni Teodor.