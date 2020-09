Anna Mucha pracuje z byłym i obecnym partnerem. "Wszystko zostaje w rodzinie"

Jak donosi tygodnik "Party", Anna Mucha została producentką spektaklu "Przygoda z ogrodnikiem", komedii wybitnego kanadyjskiego autora, Norma Fostera. Jej teatralny debiut w nowej roli będzie można oceniać już 11 września, kiedy to odbędzie się premiera sztuki na scenie jednego z warszawskich teatrów. Co ciekawe, do współpracy przy spektaklu Anna Mucha zaprosiła zarówno byłego, jak i obecnego partnera. Marcel Sora, który jest ojcem dzieci aktorki, odpowiada za scenografię, a Jakub Wons jest jej reżyserem.