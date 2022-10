Anna Mucha tłumaczy aferę, którą rozpętała. "Nie chodzi o Julię Wieniawę"

- Nie zagłębiam się w to, bo ja prywatnie jestem zadowolona ze swojej sytuacji i nie lubię się porównywać nawet do innych kobiet. Mam w d..ie, ile zarabia moja koleżanka czy mój kolega. Ja jestem po prostu zadowolona ze swojej sytuacji, ale to nie znaczy, że ja mam gdzieś innych ludzi i ten problem. Wiem, że on istnieje i nawet o tym powiedziałam. To była bardzo krótka wypowiedź, a uważam, że została przekręcona w bardzo krzywdzący sposób - powiedziała Julia Wieniawa.