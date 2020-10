Anna Mucha w rozpiętej bluzce czekała na pytania. Efekt dało się przewidzieć

Anna Mucha nigdy nie wstydziła się swojego ciała i chętnie pozowała do odważnych zdjęć. Wystarczy wspomnieć okładkową sesję do "Playboya" z 2009 r. Lata lecą, a gwiazda nadal lubi przykuwać uwagę swoim ciałem, co udowodniła przy najnowszej promocji swojego spektaklu.