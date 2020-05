Anna Mucha znów rozgrzewa fanów. Pokazała mocno roznegliżowane zdjęcie

Anna Mucha słynie z ogromnego dystansu do samej siebie. Nie boi się pokazać bez grama makijażu, w stroju kąpielowym czy w dresie. Nie ma problemu też z tym, by pojawić się przed obiektywem… nie mając na sobie prawie nic. Co więcej, nie wstydzi się później pokazać zdjęcia na którym – dosłownie – świeci biustem. "No więc jeśli o mnie chodzi, to ja już chciałbym wyjechać", pisze przewrotnie w najnowszym poście.