Anna Nowak-Ibisz opowiedziała o rozstaniu z Krzysztofem Ibiszem. "Odszedł do innej"

Anna Nowak-Ibisz udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o trudnych momentach w swoim życiu. Nie zabrakło też wątków bardzo osobistych.

Anna Nowak-Ibisz była gościem Magdy Mołek w programie "W roli głównej". Prezenterka uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego życia. Opowiedziała też o związku z Krzysztofem Ibiszem. Para była w czteroletnim związku małżeńskim.

Gwiazda i prezenter zaczęli się ze sobą umawiać, kiedy byli jeszcze nastolatkami.

- Pierwszy raz spotkaliśmy się jak mieliśmy po 16 lat. To było w Teatrze Ochota. Pamiętam do dzisiaj, jak go zobaczyłam. Stanął na schodach i pomyślałam: "Koniec. Matko Boska, to jest ten" - wyjawiła podczas rozmowy.

Los chciał, że spotkali się też w szkole filmowej w Łodzi. Ich drogi wówczas się rozeszły.

- Krzysiek rok wcześniej poszedł na studia filmowe do Łodzi. Rok później na te same studia poszłam ja. On mnie fuksował. On najlepiej wiedział, co ja mam w domu itd. Czarek Pazura mnie bronił przed Ibiszem, mówił mu, żeby przestał mnie dręczyć - wspomina.

Wielokrotnie ich drogi się przecinały, a Krzysztof Ibisz nieustannie zabiegał o względy Anny Nowak-Ibisz.

- Potem trafiliśmy do jednego teatru, to ja dalej nie byłam już nim zainteresowana. Pewnego dnia na korytarzu Teatru Studio stanął i powiedział: "Kiedy będzie znowu taki czas, że ja nie będę nikogo miał i ty nie będziesz nikogo miała i znowu będziemy razem?". Ja tak popatrzyłam na niego i pomyślałam: "Kretyn. Przecież ja już nigdy z tobą nie będę". Nie powiedziałam mu tego, co pomyślałam.

Prezenterka ciepło wspomina początki związku z Krzysztofem Ibiszem.

- Później spotkaliśmy się w Juracie. On mnie zaczepił. To były imieniny Anny. Ja stałam plecami otoczona znajomymi z bukietem czerwonych róż. Krzysiek spytał naszego wspólnego znajomego, czy to jest Ania. Marek odpowiedział, że tak to jest Ania. I on wtedy podszedł do mnie i mnie przytulił. Powiedział: "Czuję się, jakbym wrócił do domu".

Zakochani pobrali się w 2005 r. Rok później na świat przyszedł ich syn. Anna Nowak-Ibisz na stałe zamieszkała w Polsce. Wcześniej sporo pracowała w Niemczech, gdzie była gwiazdą serialu. Kiedy wróciła do kraju, jej małżeństwo zaczęło się rozpadać.

- To był proces. On powiedział, że odchodzi. Była inna kobieta - wyznała.

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz dzisiaj mają świetne relacje. Spotykają się, rozmawiają i wspólnie wychowują syna.

W programie "W roli głównej", prezenterka opowiedziała też o trudnym dzieciństwie. Jej rodzice rozstali się, a mama wyjechała z nowym partnerem za granicę. Nowa-Ibisz została z ojcem w Polsce. To on ją wychowywał.