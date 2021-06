Anna Popek będzie się odchudzać. Przeszła na dietę inspirowaną… Biblią

Czym jest post Daniela? Otóż jest to dieta inspirowana Biblią. Post, a właściwie półgłodówka, bazuje na tym, jak żył (i odżywiał się) Daniel ze Starego Testamentu. Trzeba wykluczyć z codziennego menu produkty pochodzenia zwierzęcego, nabiał, chleb na zakwasie, przetworzoną żywność i wszystkie napoje z wyjątkiem wody. To, co dziennikarka może jeść, to produkty, które wyrosły z ziarna: owoce, warzywa, zboża.