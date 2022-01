Anna Popek jak modelka. Pojawiła się w wyjątkowym miejscu

Anna Popek jest jedną z najbardziej znanych prezenterek w Polsce. Na co dzień związana jest z TVP. Co zrozumiałe, dziennikarka jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Nieraz zdarza się jej pisać swoje przemyślenia – ostatnio zdradziła chociażby to, dlaczego długo nie wyjeżdżała na wakacje. Często też chwali się tym, co akurat robi w pracy.