Anna Popek zachęca do odchudzania. To "efekt uboczny Wielkiego Postu"

Anna Popek podzieliła się swoimi refleksjami na temat odchudzania. Okazuje się, że według gwiazdy telewizji dobrym czasem na przejście na dietę jest Wielki Post przed świętami wielkanocnymi.

Anna Popek nie musi się odchudzać, ale, jak sama stwierdziła, czas Wielkiego Postu, może zmobilizować do zrzucenia zbędnych kilogramów. Jak widać dziennikarka, wie, co zrobić, aby połączyć działania na rzecz własnego ciała z elementami duchowymi. Popek zachęca też do tego, aby czasem nie jeść wcale, co ma być dobre dla charakteru.

- Jeśli w okresie Wielkiego Postu postanowimy sobie, że będziemy jeść znacznie mniej, wykluczymy z diety to, co lubimy, a nawet w niektóre dni wcale nie będziemy jedli, to bardzo dobrze wpłynie na nasz charakter. Oczywiście wyrzeczenia dobrze robić w imię czegoś, np. dlatego, że taką obietnicę złożyliśmy Bogu. Wówczas jest łatwiej. Efektem ubocznym niejako Wielkiego Postu jest często poprawa naszej sylwetki i stanu zdrowia. Te fakty mogą być dodatkowym bodźcem, żeby wytrwać w postanowieniu. Takie ćwiczenia charakteru są bardzo potrzebne w codziennym życiu. Warto zwrócić uwagę także na post mentalny – powstrzymywanie się np. od złośliwych komentarzy zwłaszcza w internecie. No i praktyki takie, jak: pomoc innym, modlitwa, praca, ofiary pieniężne na dobre cele – mówiła Popek serwisowi Se.pl.

Popek skromnie o sobie: "Żeby tak wyglądać w wieku 50 lat, trzeba się zabrać za to po trzydziestce"

– Jeśli zadbamy o siebie w Wielkim Poście, nasz organizm odwdzięczy nam się w kolejnych miesiącach, zatem post to idealny moment, żeby rozpocząć zmiany swoim w życiu - dodała.