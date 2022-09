Anna Powierza na starych zdjęciach. Bardzo się zmieniła?

"No nic mądrego, śmiesznego, ciekawego, interesującego albo w ogóle jakiegokolwiek nie przyjdzie mi do głowy. No po prostu pustka" - zaczęła Anna Powierza. Na swój instagramowy profil wrzuciła więc kilka zdjęć sprzed lat. Wszystkie z sesji fotograficznych. Zainspirował ją do tego nagłówek przypadkowego tekstu o gwiazdach. "Przeraził mnie znaleziony dziś artykuł w necie o znanych celebrytach. Tytuł miał, mniej więcej, bo z pamięci przytaczam: 'o jesu, co się z nimi stało, nie uwierzycie jak zobaczycie, zgroza!'" - dodała Powierza.