"Żałuję, że nie mam męża". Anna Powierza zadrwiła nie tylko z Cichopków

"Gdybym miała ciut więcej sprytu, to już przed rozwodem też jakoś bym sobie mogła rozgłosu dostarczyć. Tu szepnąć o wygibasach z mężusiem, tam bąknąć coś o jego kochance (jeśli jej nie ma, można zawsze poprosić sympatyczną sąsiadkę!) W ostateczności cóż szkodzi zrobić nawet kupę do łóżka. Może i obrzydliwe, ale zwróci się w lajkach, komentach i ofertach reklam, więc nie tylko pościel, ale i nowe łóżko przecież się kupi" - stwierdziła Powierza, nawiązując do zeznań na procesie Depp-Heard.