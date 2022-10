Anna Powierza narzeka na media społecznościowe. Mówi też o swoich pikantnych fotkach sprzed lat

Teraz Powierza opublikowała kolejny wpis, w którym wyraziła zastanowienie nad faktem, że publikacja jej roznegliżowanych fotek wzbudziła aż takie zainteresowanie. "Sądziłam, że zmarszczki na twarzy, wystający brzuch ani nawet nieułożona fryzura na zdjęciu nie wpływa na zasięgi, lajki czy to wszystko, co w socjal mediach jest ważne. Niestety. Rekordowa ilość lajków pod zdjęciami z gazetki dla panów skłaniają mnie do radykalnych wniosków i rozwiązań. I teraz pytanie, co wolicie: bez końca oglądać tych moich kilka zachowanych zdjęć z młodości? Czy może mam wrzucać zdjęcia z teraz, za to sfotoszopowane tak, aby nieudolnie ukryć dwudziestoletnie i kilogramowe opóźnienie?" - zastanawiała się aktorka.