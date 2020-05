Anna Powierza o finansowych tarapatach: "wiszę nad przepaścią"

Aktorka serialu "Klan" nie ukrywa, że z powodu pandemii koronawirusa ma poważne problemy finansowe. Brak oszczędności, kredyt do spłaty i bieżące rachunki to tylko niektóre z powodów do zmartwień.

Anna Powierza to jedna z wielu gwiazd dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. (ONS, Fot: Daniel Wysocki)