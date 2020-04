Anna Puślecka bije na alarm: "Izolujcie się w miarę możliwości"

Anna Puślecka od roku zmaga się z nowotworem piersi. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie zwróciła uwagę, w jak trudnym położeniu znajdują się obecnie pacjenci oddziałów onkologicznych. Są oni szczególnie podatni na zarażenie koronawirusem. Teraz dziennikarka TVN zaapelowała do fanów o rozwagę i troskę o ludzi dookoła siebie.

"Dystans społeczny, noszenie masek, rękawiczek, mycie i dezynfekcja rąk to podstawa! Izolujcie się w miarę możliwości, a jeśli musicie wyjść, tak jak ja dziś do apteki - koniecznie załóżcie maskę! Tylko odpowiedzialna postawa nas wszystkich uchroni przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa" - czytamy we wpisie dziennikarki.