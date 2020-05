Anna Samusionek odbudowała relacje z córką. Najgorsze już za nimi

- Dostałam w twarz za coś, co powiedziałam. Krzysztof powiedział, że miał dwie możliwości, by wyjść z honorem - albo wyjść z pokoju, albo dać mi w twarz. Wybrał to drugie. To było przed ślubem. Mogę mieć do siebie pretensje o to, że w to weszłam - Samusionek przed laty opowiedziała swoją historię publicznie, więc nie jest żadną tajemnicą.